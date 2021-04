Boargemaster wol dat Hearrenfean meidocht oan sneltestproef Open Nederland

Mei in sneltest it terras op, efkes nei it museum, of it stadion yn foar in fuotbalwedstriid. Dat is it idee efter in plan fan trije ministearjes om Nederlân de kommende tiid wer iepen te krijen. Dêrby wurdt op hûnderten lokaasjes sjoen wat der allegearre mooglik is wannear't minsken in negative sneltest oerlizze kinne. De gemeente Hearrenfean hat him oanmeld om mei te dwaan oan in grutskalige proef oer in pear wiken.