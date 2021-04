Holwert oan See wer stap tichter by: Undersyk nei effekten tijmar úteinset

De kommende moannen docht Jouke Velstra út namme fan Acacia Water ûndersyk yn Holwert. "We sjogge wat it effekt fan it tijmar is op de omjouwing", sa fertelt hy. "Giet it wetterpeil omheech? Binne der effekten op de perselen derneist? Komt der mear fersilting yn de omjouwing? Op datsoarte fragen wolle wy in antwurd jaan. En we besjogge ek wat je dêr dan oan dwaan kinne."

Foar it ûndersyk wurde gegevens brûkt fan mjitynstallaasjes, dy't in skoftke lyn al pleatst binne yn Holwert en omjouwing. Velstra: "Der stiet ûnder oare apparatuer yn it fjild fan de boeren. Dy mjitte boaiemfocht, it sâltgehalte en it wetternivo yn de perselen. Dan kinne wy hiel krekt sjen hoe't it reagearret. En der binne ek gruttere peallen pleatst op fiif meter djipte. Yn totaliteit kinne wy dan in soad ynformaasje krije oer de omjouwing."

Proses nei realisaasje

It hydrologysk ûndersyk is ien fan de stappen yn it proses rjochting realisaasje fan it projekt Holwert oan See. Wat de finansiering oanbelanget is yntusken 45 miljoen euro binnen, op it totale budzjet fan 63 miljoen euro.