Onafhankelijke Senaatsfractie, mei FNP, wol ferkenner leverje

De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) hat oanbean in ûnôfhinklike ferkenner te leverjen foar it regearingsformaasjeproses, no't twa duo's ferkenners de ôfrûne wike opstapt binne. De OSF is it politike platfoarm fan lokale en regionale partijen. De FNP is dêr ek lid fan.