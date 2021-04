Appende sjauffeur krijt wurkstraf en rydûntsizzing foar ûngelok Ofslútdyk

In man út Boalsert hat in wurkstraf fan 160 oeren krigen en in rydûntsizzing fan in jier, omdat er in ûngelok feroarsake hat wylst er siet te appen efter it stjoer fan syn frachtauto. De man is beropssjauffeur. Hy ried twa jier lyn op de Ofslútdyk efterop in persoane-auto, dy't ôfremme hie foar in file. De minsken yn de auto rekken swier ferwûne.