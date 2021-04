Hoe wurket de ferdieling fan telefyzjejilden foar SC Hearrenfean en Cambuur?

FC Grins passearje wurdt dus hiel lestich, mar Hearrenfean moat mear nei ûnderen sjen as nei boppe. Heracles Almelo driget Hearrenfean nammentlik foarby te gean. Der binne trije senario's:

As Hearrenfean boppe Heracles einiget, dan bliuwt Hearrenfrean achtste op de ranglist en krijt it wer minimaal 3,86 miljoen euro; As Heracles ien plak boppe Hearrenfean einiget, dan ha se likefolle punten. Dan moatte de ploegen it jild ferdiele. Op basis fan it jild út de telefyzjepot fan ferline jier, soe Hearrenfean dan 3,54 miljoen euro krije. Dat is 3,2 ton minder as ferline seizoen; As Heracles twa plakken boppe Hearrenfean einiget, dan giet de ploech út Almelo Hearrenfean foarby. Op basis fan ferline seizoen giet Hearrenfean dan fan 3.86 miljoen nei 3,22 miljoen euro. Oftewol: 640.000 euro minder.*

Oer it twadde senario sprutsen we mei Marc Rondagh, Business Development Manager by de Eredivisie CV: "De regels voorzien hier niet in. Dat betekent dat als clubs even veel punten hebben, de regels hier niks over zeggen. We hebben dit echter eerder meegemaakt en we gaan er van uit dat we dan hetzelfde principe hanteren. Dat betekent dat beide clubs het bedrag delen."

In kritysk punt fan Heracles Almelo soe wêze kinne dat it lêste seizoen in bepalende faktor spylje moat en dat Heracles Almelo mear rjocht hat op it folsleine bedrach. Rondagh: "Dat kan niet, want het laatste seizoen telt al meer mee in de berekening, dus dat argument is niet juist."

It kaam ien kear earder foar dat twa ploegen itselde oantal punten hie. Dat wie doe SC Cambuur en Go Ahead Eagles beide promovearren en noch gjin punten hienen, omdat se de tsien jier dêrfoar gjin punten pakt hiene.

*De bedraggen binne net de eksakte bedragen, mar nei alle gedachten de minimale bedragen. De lêste jierren giet it totaalbedrach yn de telefyzjepot alle jierren wat omheech en it is tige wierskynlik dat de bedraggen dus noch wat tanimme.