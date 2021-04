WEROMBLIK: 100ste bertedei fan skriuwster Tiny Mulder

Tiny Mulder waard berne yn Beetstersweach. Se groeide op yn in Hollânsktalige húshâlding en wenne as bern op ferskate plakken bûten Fryslân. Doe't se trettjin jier wie, ferhuze de famylje Mulder nei Drachten. Tiny learde doe Frysk praten, foar lêzen en skriuwen folge se in kursus. Yn 1949 troude se mei kollega-sjoernalist by de Leeuwarder Courant Jildert Sudema (1923-1998), se krigen twa bern. Se wurke fan 1945 oant har pensjoen yn 1985 by it Friesch Dagblad as sjoernalist. En se wie resinsint by de RONO (foarrinner fan Omrop Fryslân).

Har earste fersebondel kaam út yn 1962, Oranje paraplu. Yn 2001 is har dichtwurk útbrocht yn de sammelbondel Bitterswiet, by de gelegenheid fan de tachtichste jierdei fan de dichteres. "Ik ha eins altyd wol skreaun en ik hie dalik wol nocht oan poëzy. Ast in jier as 16 bist, binne dat de Tachtigers Jacques Perk en Willem Kloos. En dy skreau ik dan op yn sa'n moai stiif skrift as ik se hiel moai fûn. En doe bin ik sels ek begûn myn eigen derachteroan te skriuwen. En dat rymde earst wol, mar ik hie net it gefoel dat dat no myn styl, myn manier fan wurkjen wie. Dat fûn ik eins pas nei 1945 út", sei Tiny Mulder yn 1989.

Skeppingsproses

In faak weromkommend tema yn it wurk fan Tiny Mulder is har fassinaasje foar skeppingsprosessen. Yn de syklus Oh in stêd, ah in lân (1983) is dat it skeppen fan in bestean fan minsken dy't ûnder ûngeunstige omstannichheden in bestean opbouwe. It meitsjen fan poëzy is ek in skeppingsproses.

"De bondel is in persoanlike ferwurking fan de skiednis fan West-Europa lizzend tusken Fenetië en Fryslân. Beide plakken dy't út it wetter ûntstien binne en tsjin it wetter ferdigene wurde moatte. Foar myn persoanlik plak yn dy skiednis. Je stean altyd op de skouders fan minsken, fan minsken dy't wat boud ha, wat makke ha. Ik meitsje en bou ek wat, wat plak ha ik dêr no yn? Doe ha ik dy syklus skreaun. Dat fûn ik moai, ambachtlik wurk", sei se dêroer yn 1989.

Gysbert Japicxpriis

Yn 1986 krige se foar har hiele literêre oeuvre de heechste literêre priis, de Gysbert Japicxpriis, yn it bysûnder foar de syklus Oh in stêd, ah in lân.