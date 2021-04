Online petysje tsjin nije gaswinning yn Tytsjerksteradiel

"De Ryksoerheid ferlient en ferlinget op it stuit allegeduerigen fergunningen, tsjin de winsk fan de lokale befolking yn. It mynboubelied fan de Ryksoerheid docht skea oan it betrouwen fan boargers út de noardlike provinsjes yn de oerheid", sizze de wurdfierders fan de partijen. Der moat neffens harren in ein komme oan de boaiemdelgong, de skea oan de wetterhúshâlding, de lânbou, de natuer en de fersakjende huzen en bedriuwen.

"En wat betsjut dit foar de feiligens fan de drinkwetterwinning fan Vitens? Fierdere gaswinning makket ek de oerstap nei in fossylfrije takomst minder leauwensweardich. Gjin gegriem yn Fryske grûn!", sizze de wurdfierders.

Fragen

Yn alle belutsen gemeenterieden, Provinsjale Steaten, it Wetterskip en de Twadde Keamer binne al fragen steld. Doarpsbelangen komme yn it ferwar. De provinsje Fryslân hat al jierren it stânpunt dat nije gaswinning net winsklik is en hat dat mei de gemeenten en it Wetterskip yn it Manifest fan Fryske Oerheden oer Gas- en Sâltwinning dúdlik útsprutsen.

De rol fan de gemeenten en de provinsje is lykwols beheind by de ferliening fan mynboufergunningen. Neffens de Mynbouwet wurde gemeenten en provinsjes by nije of oanpaste fergunningen troch it ministearje fan Ekonomyske Saken inkeld frege om in advys te jaan.

Boargers hooplik mear ynfloed

"Deputearre Steaten dogge harren bêst om gaswinning te kearen, mar wurde ivich en altyd 'overruled' troch Den Haag. Sy lûke har neat fan ús fragen en beswieren oan en dêrom hawwe wy no dy petysje opset", seit Steatelid Wopke Feenstra (FNP). "Dan kin de Fryske befolking dy ûndertekenje en harren lûd hearre litte yn Den Haag."