Anouska Koster mei nije ploech yn Ronde van Vlaanderen: "Hiel spesjale koersen"

Koster ried de lêste jierren foar meardere grutte ploegen, mar komt fan dit jier ôf dus út yn it giel-swart fan Jumbo-Visma. Neffens de rydster fan De Westereen is it goed dat de sponsor ek begûn is mei in frouljusploech. "Kwa profesjonaliteit is it hiel belangryk, dat giet omheech. Der binne al in pear goeie frouljusteams yn Nederlân, mar dit is wol wer ien ekstra der by."

Yn it hurdfytsen kinne we by de manlju net om Jumbo-Visma hinne. Primoz Roglic wûn de Vuelta en Wout van Aert skriuwt it iene nei it oare sukses by. Dêrfan kinne de froulju wer profitearje, sa fertelt Koster. "Dêr kinne wy op meilifte. De kennis dy't se hawwe, kinne se oerbringe op ús. Kwa fieding, training en begelieding. Dat binne trije dingen dy't fan hiel grutte wearde binne."