Bestjoerskundige oer hevich Keamerdebat: "Een ongekend steekspel"

"Ik heb daar oprecht geen herinnering aan", sei Rutte. Letter die bliken út de stikken dat de premier wol oer Omtzigt praat hat en dat hy him minister meitsje woe.

Osinga: "Het was een ongeloofwaardig verhaal. Toegegeven, Rutte heeft veel op zijn bord liggen: Europa, coronacrisis, formatie, nieuwe VVD-fractie. Maar het gaat hier niet over wat je dinsdag in de koffie had, maar over een prominent lid van de CDA-fractie met wie je wilt regeren. Dat vergeet je niet."

"Onvoorspelbaar"

Neffens Osinga wiene der trije dingen dy't opfoelen yn it debat. "Ten eerste krijg ik het gevoel dat de energie die niet in de verkiezingscampagne werd gestoken er nu uitkomt." Dêrneist barde der elts oere wol wer wat. "Wel of niet een briefje, wel of niet gebeld. Daardoor werd het erg onvoorspelbaar."

Osinga: "Als laatste zag ik een demissionair minister-president, in zijn rol als VVD-fractievoorzitter, die weliswaar strijdbaar maar toch ook wel wankel debatteerde. Je zag een optelsom van al die kleerscheuren die hij in tien jaar tijd heeft opgelopen."