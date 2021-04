Fryske Kultuerpriis 2020 fan De Fryske Marren nei Stoffel Zandstra

Stoffel Zandstra fan De Lemmer hat de Fryske Kultuerpriis 2020 fan De Fryske Marren wûn. Zandstra is nominearre troch ferskate persoanen en ferieningen út it doarp. Hy is aktyf as sjonger, skriuwer fan strips oant teäterstikken, produsint en muzikant. Hij brûkt net allinnich it Frysk, mar hat der tegearre mei syn kompanjon Wim Swart foar soarge dat der in nije ympuls jûn is oan de eigen 'doarpstaal', it Lemsters.