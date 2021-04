Aris Ljouwert slút hektyske dei ôf mei kânsleaze nederlaach tsjin hikkesluter

De Ljouwerters makken yn it earste kwart mar fjouwer punten en dêrmei wie de wedstriid doe al sawat beslist, om't The Hague Royals mei santjin punten in stik produktiver wie. Yn it twadde kwart waard it gat allinnich mar grutter. By it skoft stie der in romme efterstân op it skoareboerd: 31-15.

Yn de twadde helte kaam Aris wol wat better yn it spul, mar it wie net genôch om Den Haag de baas te wêzen. Beide kwarten foelen út yn it foardiel fan de thúsploech. De einstân waard úteinlik 72-49.

Troch de nederlaach stiet de ploech fan Ferried Naciri no dield op it lêste plak yn de ferliezerspûl. Aris hat krekt as The Hague Royals en Almere Sailors seis punten út sechstjin wedstriden.