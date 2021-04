Fryske rydskoallen yn aksje tsjin CBR: "Sy skowe it ús yn de skuon"

Dêrom hat in groep rydynstrukteurs yn Fryslân in aksje betocht. Troch stickers op de lesauto's te plakken wolle se sjen litte dat de maatregelen fan it CBR net kinne. Willem de Boer fan Blauhús is rydynstrukteur en docht mei oan de aksje. "Wy wolle graach in statement meitsje nei it CBR. Sy wolle dat rydskoallen better harren bêst dwaan moatte. Ast sjochst hoe folle wy draaie moatte om in bytsje in bestean te hâlden, dan binne wy der net sa wei fan om dit soarte dingen te hearren", seit De Boer.

"Sanksjes oplein"

It CBR wol dat de rydskoallen it slaggingspersintaazje omheech helje. As dat net bart sil it CBR de leeftiid foar it eksamen ferheegje nei 18 jier. Ek wolle sy tydlik ophâlde mei de faaleangst-eksamens. Noch iets wer't de rydskoallen net efter stean. De Boer: "Wy wolle it slaggingspersintaazje ek omheech hawwe, der binne wy foarstander fan. Mar dizze sanksjes lizze sy ús op. Dat fine wy net leuk. Sy skowe it by ús yn de skuon, mar eins is it harren probleem."

De Boer hopet dat de aksje lanlik grut wurd en dat it CBR mei de rydskoallen yn petear giet. "It CBR kin it ek yn oerlis mei ús dwaan. As lyts groepke út Snits kinst net sa folle, mar dy groep is folle grutter. Wy moatte it mei syn allen dwaan."