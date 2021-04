Ald-topkeatsers Van der Meer en Van der Meulen begjinne útstjoerburo

Just yn de stêd wêr't sy beiden skitteren op it hillige gers fan it Sjûkelân komme de beide manlju mei in útstjoerburo. Foar Rutmer van der Meer is dat net nuver. Hy die nei syn keatskarriêre al ûnderfining op. "Ik bin begûn yn 'e bou, as ynstallateur. Al gau kaam ik terjochte yn 'e útstjoerbrânsj. Sa ha ik ûnderfining op dien by Randstad en AB Vakwerk."

Keatsnetwurk

Van der Meer tinkt dat it helpt dat beide manlju topkeatsers west hawwe. "We hawwe yn de rin der jierren wol in netwurk opboud. Ek troch it keatsen. We hawwe op it heechste nivo keatst yn Fryslân en dat is dochs wol bysûnder. We hawwe moaie en belangrike partijen wûn. Al mei al helpt it keatsen wol mei."

De mentaliteit dy't heart by de topsport brûke de manlju no by harren ûndernimming. "Wy binne wol trochsetters. We wolle in soad berikke. As lyts jonkje keatste ik altyd al en ik woe graach nei dat heechste nivo ta. As je echt wat wolle, dan kinne je dat ek berikke. Ik tink dat dat mei it wurk ek is", seit Van der Meer.