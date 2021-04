"It betrouwen yn Rutte is skeind, de ferkenning moat fûneminteel oars"

De posysje fan Rutte stiet flink ûnder druk, seit Bijleveld. "Ik sjoch der mei ferbjustering nei. In minister-presidint dy't seit him net werinnerje te kinnen wat er fiif dagen lyn wiidweidich mei ferkenners bepraat hat. Dan moatte je wol in hiel sterk betrouwen hawwe yn politisy om dat te leauwen."

Rutte yn 'e knipe

Steatsrjochtlik is it yngewikkeld, leit Bijleveld út. "Om't Rutte as fraksjefoarsitter en net as minister-presidint tsjin de ferkenners praat. De angel is: fan wa hat Rutte heard dat hy wol oer Pieter Omtzigt mei de ferkenners praat hat? As er dat fan Algemene Zaken heard hat, is it wol in ministeriële ferantwurdlikens. En dan is in moasje fan wantrouwen wierskynlik en kin dat betsjutte dat er opstappe moat."

Dêrom is it ek dat Rutte net sizze wol wa't dat dan sein hat, mient Bijleveld. "Dêr gean ik hielendal fanút. In oare oplossing wit ik net, want der is net in oar dy't soksoarte dingen witte kin en him warskôgje kin."