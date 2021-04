Húsdokters sette útein mei it faksinearjen fan 60- oant 65-jierrigen

It is in lytse ferrassing dat de húsdokters al sa rap oan de slach kinne mei it faksinearjen fan de groep 60 oant en mei 64 jier. It komt om't it RIVM besletten hat dat de grutte foarrieden AstraZeneca ferspraat wurde oer it Noarden fan it lân. De húsdokters yn Fryslân binne der klear foar om dizze minsken te faksinearjen. "We staan te popelen. We wisten natuurlijk al heel lang dat het kwam dus een heleboel voorbereidend werk was al gedaan. Het is nu even een tandje erbij om het ook echt allemaal geregeld te krijgen. De Frieze huisartsen zijn er absoluut klaar voor", seit Karin Groeneveld, foarsitter fan de lanlike húsdokterferiening (LHV) yn Fryslân.

Kwetsberen

It giet net allinnich om faksins foar 60-plussers, ek in grutte groep kwetsberen wurdt faksinearre. It giet dêrby om minsken mei it syndroom fan Down en minsken mei morbide obesitas.