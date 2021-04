Liander: stroom foar nijbou Ljouwert en bedriuwen It Hearrenfean net seker fanwege te min netkapasiteit

As in boer op dit stuit sinnepanielen op de dakken fan syn stâl hawwe wol, dan is dat dit jier net mooglik. "Fansels wurkje wy hurd oan nije ynnovaasjes om ús netwurk klear te krijen, mar op it stuit is de kapasiteit gewoan net genôch," seit Oeds Kuipers fan Liander.

10.000 huzen

En dat is min nijs foar de gemeente Ljouwert, dy't just krekt útsprutsen hat 10.000 nije huzen bouwe te wollen. In soarchsintrum, in skoalle of in grut sinnepark om al dy huzen fan stroom te foarsjen binne sa't it netwurk der no hinne leit net mooglik. Der wurdt wol hurd oan wurke. "Hjoed noch hie ik in oerlis oer it oanlizzen fan batterijen om stroom te bewarjen. Dat sjocht der posityf út," seit Kuipers.