Eask 15 moanne tsjin âld-Ljouwerter foar seksueel lestichfallen famke (14)

Tsjin in 58-jierrige âld-ynwenner fan Ljouwert is fyftjin moanne finzenisstraf easke fanwege grooming. De man soe him op in chatside foardien hawwe as famke en yn kontakt kommen wêze mei in oar famke. Se giene fierder op Whatsapp en dêr soe er in 14-jierrich famke út de klean praat hawwe.