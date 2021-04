LIET 2020+1: sjoch de finale live by Omrop Fryslân

It wurdt in bysûndere edysje yn poppoadium Neushoorn yn Ljouwert, want foar it earst is der gjin publyk by. It sjongfestival hat in ôfwikseljend programma. Sa stride de acht finalisten, dy't harren ferline jier al pleatstenom de tekstpriis en de sjuerypriis. De acht finalisten binne: Janneke de Boer, Fegebart, Douwe Dykstra, Mosken, Bokke en de Heidehippers, Bant, Volk!! en Sample Text.