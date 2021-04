Man fan Easterwâlde krijt wurkstraf foar betaasten jonge fan alve

In man fan 73 út Easterwâlde hat in wurkstraf fan 90 oeren krigen, omdat er yn 2019 oan in jonge fan alve sitten hat. De rjochtbank fûn dat de man in slimme ynbrek makke hat op de persoanlike yntegriteit fan it slachtoffer. De man hie him dêrfan bewust wêze moatten dat dit net kin.