Frysk Bestjoersakkoart wol net dat Fryslân ferstiennet

De provinsje Fryslân, de gemeenten, Wetterskip Fryslân en wetterbedriuw Vitens wolle Friezen helpe om de provinsje yn de takomst leefber te hâlden. Sy dogge dat mei it each op de feroaringen yn it klimaat. Under de paraplu fan it Fries Bestuursakkoord Water en Klimaat (FBWK) wolle de partijen it 'ferstienjen' fa de provinsje tsjingean en boargers ynformearje en ynspirearje om mear tegels te ferfangen foar grien.