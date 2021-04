1 april yn Fryslân: Brânwacht wol fleane, ek handich foar kat yn 'e beam

Duorsum is it tsjoenwurd dêr't in soad minsken op oanslagge. Dat moat de plysje Burgum tocht hawwe doe't se wat sochten foar 1 april. Dus plysje Burgum wol elektrysk ride. Tongersdeitemoarn soe der in testrit wêze mei in Tesla. Allegearre delkomme om te sjen tusken Sumar en Burgum. De auto is yn in sucht fan Sumar nei Burgum riden, want hy kin wol 250 kilometer yn de oere. Wol goed sjen, want hy is foarby foar't jo der erch yn hawwe...