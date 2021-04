HEA! De hobby's fan Christina

Christina Fennema is in frou mei tsientallen nifelhobby's. Se limet, plakt, prikt en teart fan alles yn inoar. Mar sy is net samar mei al dit wurk begûn. Fjouwerentritich jier lyn foel sy thús fan de trep en kaam dêrnei tsjin in akwarium telâne. Dêrby rekke in senuw trochsnien. Christina moast jierren revalidearje om de earm wer goed te krijen. As terapy makke se allerhanne nifelwurkjes. En dat docht sy no noch.