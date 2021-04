SC Cambuur mei trije oare basisspilers tsjin FC Volendam

Antonia komt werom fan twa ynterlâns mei Curaçao, wylst Kallon wer fit genoch is om yn de basis te starten nei in blessuere. Logyske redenen om syn opstelling te feroarjen, neffens Henk de Jong. "Dy jongens binne der wer. Dat is in wapen en dêr moatte je gebrûk fan meitsje. Nick Doodeman moat noch efkes bylûke, dy hat in blessuere hân, mar dat komt wol. Giovanni Korte is al in tydsje wat út foarm. Hy bringt wol in hiele protte enerzjy yn de ploech. Dy moat wer efkes in stapke tebek dwaan en dan giet er wer foarút", fertelt de coach, dy't Breij in basisplak jout om't er wer topfit is.

Twa spilers dy't der noch altyd net by binne tsjin FC Volendam, binne Jamie Jacobs en Mitchel Paulissen. Beide manlju traine al in skoft apart fan de groep, mar heakje noch net oan. "Dy hawwe mear tiid nedich. Mei Robin Maulun giet de goeie kant wer út, ik hoopje dat dy kommend wykein wer wat op it fjild dwaan kin."

Neffens De Jong wie it, nettsjinsteande al it kontraktnijs en de nederlaach tsjin Roda JC, in 'geweldige wike': "En dat moatte we freed sjen litte."