SC Cambuur met drie andere basisspelers tegen FC Volendam

Een van de spelers waar nog geen duidelijkheid over is wat betreft het contract, is aanvoerder Erik Schouten. Hij heeft een aflopend contract, maar volgens Cambuur wil de club nog met hem in gesprek. Hoe zit dat? Schouten: "Mijn zaakwaarnemer is in gesprek met de club. Ik heb het super naar mijn zin hier en ik wil graag blijven. Uiteindelijk moeten zij dat regelen en moet ik alleen mijn handtekening zetten."

De wedstrijd tegen FC Volendam is voor Schouten een wedstrijd tegen zijn oude club. Tegelijkertijd is het ook een wedstrijd tegen de club waar Cambuur het vaak moeilijk mee heeft. Zowel dit seizoen als vorig seizoen verloren de Leeuwarders thuis van de Volendammers. "Dit seizoen verlies je met 1-0 en had je het duel gewoon kunnen winnen. En vorig jaar verloren we met 2-1 en hadden we ook genoeg kansen. Uit hebben we vorig seizoen daar met 4-0 gewonnen. Dus ik zie dat wat anders."