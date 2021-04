Problemen op elektrisiteitsnet: Gjin stroom foar nije skoallen yn Ljouwert

De ûntwikkeling fan ûnder oare sinnestroomprojekten, nije wenningen, kantoaren, bedriuweterreinen en skoalgebouwen wurdt rekke troch problemen mei it transport fan stroom, meldt de gemeente.

Yn de nijbouwiken Middelsee en De Werp kinne huzen wol oansletten wurde op it stroomnet, mar netbehearder Liander kin net garandearje dat de stroom aanst echt beskikber is. Foar grutferbrûkers, sa as in in Integraal Kindcentrum, in soarchynstelling en hoareka is der neffens de gemeente gjin kapasiteit.

Fan twa skoalgebouwen is bekend dat de stroom dy't frege wurdt op dit stuit net levere wurde kin. By ien skoalle giet it om nijbou, en by de oare om werbou.

De gemeente meldt dat der sân bedriuwen bekend binne dy't leveringspoblemen ha. Trije bedriuwen jouwe oan dat se de sinnestroom dy't se opwekke net weromleverje kinne.