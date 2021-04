Nij earmoedebelied Ljouwert moat 'earliker en makliker'

Foar it rapport is in soad praat mei minsken dy't sels deistich te krijen ha mei earmoede. "Je kinne, krekt as in soad ynstânsjes wol dogge, achter in buro wei oer minsken prate. Mar wy binne fan miening dat wy it bêste mei dy minsken sels prate kinne. Sy witte it bêste wêr't se tsjin oanrinne, en sy ha echt wol in idee hoe't je dat oplosse kinne."

Ien fan de problemen dêr't minsken yn earmoede neffens Beimin tsjinoan rinne, is dat der faak wol regelingen, ynstânsjes of potsjes binne dêr't minsken in berop op dwaan kinne, mar dat dy net fûn wurde. It systeem soe te yngewikkeld wêze. "Wy hiene earst yn it rapport stean dat sels de opstellers verdwaalden in het oerwoud van regelingen. By wa moatte je wêze, wa helpt je echt? Dan wurdt der sein, sjoch mar even op de webside. Dêr stiet it wol. Mar fyn dat allegearre mar ris út."