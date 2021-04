'Spilers Aris fertocht fan matchfixing: mei opset ferlieze foar gokkers'

Twa jier lyn spile Aris ûnderoan yn de earedifyzje. De klup hie in min seizoen, mar helle de play-offs. Yn de lêste wedstriden stie der net mear in protte op it spul. Oan de ein fan it seizoen wiene der meardere opfallende útkomsten: Aris wûn fan Grins, in nasjonale topklup, mar ferlear ek meardere kearen mei grutte sifers, wylst de Friezen fantefoaren favoryt wiene. Trainer Tony van den Bosch stapte sels op. Hy hie it gefoel dat er de grip op de spilers kwyt wie.

Ynsette op ferlies

De NOS hat de sitewaasje foarlein oan ynternasjonale spesjalisten dy't neat oars dogge as de hiele dei gokpatroanen bestudearje, om te sjen oft der fertochte saken binne. Se binne dúdlik: by meardere werdstriden wurdt der 'onverklaarbaar veel' ynset op ferlies fan Aris, wylst it team fantefoaren as favoryt sjoen wurdt.

Ut in analyze fan de wedstriidstatistiken blykt dat trije spilers fan Aris 'buitengewoon slecht' presteare. Neffens de NOS giet it om bûtenlânske spilers, dy't mar ien of twa jier by Aris spilen. Twa binne hielendal opholden. De NOS hat mei de spilers praat. Se ûntkenne dat se belutsen binne, en ha ferklearringen foar de minne statistiken.

Undersyk

Twa jier lyn is der al in ûndersyk ynsteld nei de fertochte gokpatroanen. Dêr is neat útkaam. It Nederlânsk basketbalbûn, dat opdracht joech foar dat ûndersyk, is dêr net bliid mei. "Wij willen precies weten wat ze allemaal hebben kunnen vinden. Vervelend dat het nu onduidelijk is of de onderste steen bovenkomt", seit directeur Simone Volmer by de NOS. Trainer Van den Bosch is dat mei har iens. "Op deze manier geef je een vrijgeleide aan matchfixers. Ik hoop dat politieonderzoekers dit nu oppakken en het alsnog uitzoeken."