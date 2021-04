Toeristen Ljouwert tenei sûnder VVV: gemeente keapet tiid mei corona

Op woansdei kamen de frijwilligers fan de VVV foar de alderlêste kear byinoar ûnder yn de Achmeatoer. Dêr siet de ôfrûne jierren it VVV-kantoar fan Ljouwert, mar no stiet it leech. Dat der in ein komt oan it VVV-kantoar docht seer, sa seit foarsitter Klaas Arie Beks. "Wy hiene graach troch wollen, mar it wie gewoan net mear te dwaan. We mochten bygelyks gjin webside mear hawwe, want dat lei by de gemeente en ek de stedskuiers wiene we kwytrekke. Dus der bliuwe úteinliks net safolle mear oer."

Gjin 125 jier

Ljouwert wie ien fan de earste plakken yn Nederlân dêr't in VVV kantoar kaam. 124 jier lyn waard it earste kantoar yn Ljouwert iepene. Twa jier neidat de organisaasje lanlik los gie. "En we hiene fansels graach de 125 jier folmakke." De frijwilligers kinne net oer nei in mooglik nije organisaasje omt dy folslein yn hannen komt fan de gemeente. En dus waard der op de lêste offisjele dei fan it kantoar ôfskie fan harren naam mei in bosk blommen en in kadootsje. "Echt hiel spitich," sa seit Beks.