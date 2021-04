Ellie en Martha trouden as earste yn Ljouwert: "We voelden ons zo trots"

20 jier lyn: de saak tusken de gemeente Ljouwert en trou-amtner Eringa

2001

Yn Ljouwert ûnstie yn 2001 hiel wat opskuor doe't trou-amtner Nynke Eringa fanwege har oertsjûging fan it leauwen wegere in homostel te trouwen. Neffens de gemeenteried fan Ljouwert mocht in amtner net fan it belied ôfwike, om't der gjin romte wie foar persoanlike opfettingen oer it homohoulik. Eringa moast har skriftlik akkoart ferklearje mei in houlik tusken minsken fan deselde sekse, oars soe har kontrakt net ferlinge wurde. Dat barde net om't Eringa by har stânpunt bleau.

2002

Yn maart 2002 krige Eringa gelyk fan de 'Commissie Gelijke Behandeling'. In wike letter kaam de gemeentlike kommisje beswierskriften personielsaken ta deselde konklúzje: yn de wet moast romte wêze foar gewissebeswieren. It advys oan B&W wie om Eringa mei weromwurkjende krêft yn tsjinst te hâlden. Mar it kolleezje fan boargemaster en wethâlders gie oan beide advizen foarby: Eringa krige har baan net werom.

Yn septimber 2002 folge in rjochtsaak dy't útmeitsje moast hoe't gemeenten omgean moasten mei trou-amtners mei gewissebeswieren. Mar foardat dy prinsipekwestje útfochten wurde koe, moast der earst besjoen wurde op hokker grûnslach se yn tsjinst wie fan de gemeente. De rjochtsaak gie dêrom benammen oer rjochtsposysjoniele kwestjes.

2003

Pas yn maaie 2003 tsjinne der in ynhâldlike rjochtsaak, mar ek dizze saak kaam net ta in prinsipjele útspraak. Eringa wûn de saak om't der in proseduereflater yn har ûntslach siet. Fan 1 septimber 2003 ôf koe se wer houliken slute foar de gemeente Ljouwert.

2004

It belied foar trou-amtners waard yn 2004 oanpast. Nije amtners waarden net oannommen as se wegeren homostellen te trouwen. Mar foar amtners dy't al yn tsjinst wiene, jilde dy ferplichting net. De gemeenteried kaam noch wol yn aksje tsjin it oanbliuwen fan Eringa, mar B&W wegere har te ûntslaan om't fierder prosedearjen te dreech en kostber wie. Eringa mocht oant 2015 yn tsjinst bliuwe en hoechde gjin homohouliken te sluten.