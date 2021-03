Direkteur hopet tongersdei dan echt omfallen kraan Tersoal fuort te heljen

It bergjen fan de teleskoopkraan dy't oer in feart ûnder Tersoal foel, is nettsjinsteande de ferwachtingen net slagge woansdei. Moandei dondere de kraan oer it wetter njonken de Grienedyk. Neffens direkteur Jan Spoelstra fan Kielstra Kraanverhuur is it probleem mei de ballêst no wol oplost. Hy ferwachtet no dat de kraan tongersdeitemoarn wer op syn eigen tsjillen set wurde kin.