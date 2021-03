Stimming yn Steaten oer referinda net trochset fanwege beëdiging Romke de Jong

It SP-amendemint wie in oanpassing op it Steatefoarstel fan Forum van Democratie om de drompels foar in provinsjaal referindum yn Fryslân te ferleegjen. De stimmen staakten, trochdat D66-Steatelid Romke de Jong fan De Gordyk yn Den Haag ynstallearre waard as Twadde Keamerlid en sadwaande net meistimme koe.

Omdat neffens kommissaris Brok in stimming oer it plan fan Forum net goed mooglik wie sûnder in útspraak oer it SP-amendemint is de hiele stimming no trochskood nei de gearkomste fan april.

"Dûbeltsje op syn kant"

Steatelid Albert van Dijk fan Forum wist yn 't foar al dat it spannend wurde soe mei de stimming. "It is in dûbeltsje op syn kant. Mar ek as it foarstel it net hellet komt der in ferfolch yn de foarm fan in ekspertmeeting. Sa giet it altyd yn 'e polityk: it is al gau langetermynwurk mei wurkgroepkes en sa."

Van Dijk is der fan oertsjûge dat je troch it organisearjen fan referinda boargers en polityk tichter byinoar bringe kinne. Fryslân hat al mear as tsien jier in referindum-feroardering, mar oant de dei fan hjoed is dêr noch nea gebrûk fan makke. Van Dijk hopet dat it ferleegjen fan drompels as it tal hantekens dat nedich is in earste Frysk referindum tichterby bringt.