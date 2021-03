Psy-Fi festival yn Ljouwert giet dit jier wer net troch

De organisaasje skriuwt dat de fokus no folslein nei 2022 giet: "We vertrouwen erop dat tegen die tijd het leven weer normaal is en dat we in staat zijn om allemaal doen wat we zo graag doen."

Soad frege fan besikers

It festival hat al in soad frege fan de besikers dy't der oars komme soene. "Maar de realiteit is dat we dat opnieuw moeten doen. Alleen met jullie steun kunnen we onze wederzijdse dromen weer verwezenlijken." De minken mei in voucher foar 2021 krije ynkoarten in e-mail mei de opsjes. Wa't al in werombetelling oanfrege hie, krijt yn septimber werombetelle.