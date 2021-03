Politike noed oer berikberens Fryslân nei corona

De fraksjes jouwe oan dat it oanpassen fan de tsjinstregeling needsaaklik is fanwegen it ôfnimmen fan it tal reizgers. Mar yn it 'transitieplan openbaar vervoer' misse de fraksjes de ambysje om it busferfier yn de takomst wer op it âlde nivo te bringen.

De fraksjes hawwe fragen steld oan Deputearre Steaten. Sy wolle ûnder oare witte hoe't der letter wer opskaald wurde kin as der no bushalten en -linen skrast wurde.