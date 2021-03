Sosjale wurkfoarsjenning yn noardeasten kiest namme: Dokwurk

It sosjaal ûntwikkelbedriuw yn Noardeast-Fryslân en Dantumadiel giet fierder ûnder in nije namme: Dokwurk. Nei de fúzje tusken de sosjale wurkfoarsjennings-organisaasjes Trion en Oostergo waard earst 'NEF' as wurknamme oanholden. Mar om't dit no hieltyd mear betizing mei de ôfkoarting fan gemeente Noardeast-Fryslân opsmyt, hat it bedriuw keazen foar in nije namme. Direkteur Jan Knol makke de namme bekend op in personielsgearkomste.