FIDEO: Fjouwer Fryske Twadde Keamerleden ynstallearre

Noch in Fryske belofte

Der wie nóch in Fries (om utens) dy't syn belofte ôflei yn it Frysk: Folkert Idsinga út Amsterdam fan de VVD. Hy is foardroegen út it tematysk netwurk wei. Hy is berne yn Allardseach by Bakkefean. "It Frysk is de taal fan it hert, dus op sa'n bysûnder momint dochst dat yn it Frysk." Hy hat der sin oan. "Mar ik begjin earst mei myn wei te finen. It is letterlik en figuerlik in doalhôf. Je meitsje de stappen wol op in dei, dat is wol sûn." De fiskalist krijt belestingen syn portefúlje.