Gemeente Ljouwert: "It is drok yn Prinsetún, mar net té. It is behearskber"

Op syn beloop

Der rinne wol in stik of seis boa's om yn de Prinsetún en der rydt ris in plysjewein del, mar fan hurd yngripe is gjin sprake. "Iedereen kan wat aan de afstand doen natuurlijk, maar iedereen staat er hetzelfde in: ik neem het er even van, morgen gaan we weer twaalf graden omlaag," seit in jonge.

Ek by de frou dy't dochs efkes in oar kuierpaad nimt, is wol begryp. "Het is ook wel logisch: mensen hebben geen tuin, ze hoeven niet altijd naar school. Dan is dit een uitgelezen plek om te gaan zitten. Maar wij zoeken nu een rustige plek op, uit de drukte."