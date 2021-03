Piet Paulusma: "It wie nea earder sa waarm op 31 maart"

It âlde deirekôr stie op 21.0 graden yn 2017. Dat is net de heechste temperatuer ea mjitten yn maart op it KNMI-stasjon yn Ljouwert, dat wie 23.0 graden. Net oeral yn ús provinsje rûn de temperatuer sa heech op. De Waadeilannen hienen it om 14.00 oere hinne mei 16.0 graden op Skylge en 15.9 op Flylân wat frisser.

Neffens waarman Piet Paulusma wie it al de ferwachting dat it waarmterekôr falle soe. "Juster kamen wy krekt 0.1 graad te koart. It is simmerwaarmte mei 18 of 19 graden yn it Waadgebiet en 21 oant 22 graden op it fêstelân," seit de waarman fan Omrop Fryslân.