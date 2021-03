It Fryske Gea transformearret polders nei wiet fûgeltsjelân

"We hiene soks fan as we it hjir in bytsje wieter meitsje kinne, dan kinne we ek fûgels hjir nei ta lokke as briedfûgels. We seagen fuortendaliks dat de stân fan de greidefûgels tanaam en dat is ferrekte suksesfol" seit distriktshaad Jan Jelle Jongsma.

De greidefûgels ha it dreech yn de bûtengebieten fan Fryslân om't de simmers drûch binne en in soad wetter ferdampt. De pykjes ite michjes en dy binne net in protte te finen op plakken dêr't gjin wetter stiet. Ut bittere needsaak besiket It Fryske Gea safolle mooglik plakken ûnder wetter te setten om de greidefûgels in kâns te jaan te brieden én in takomst te hawwen. Wiete greppels en stikken lân lûke no al mear ljippen, strânljippen en boumantsjes docht út tellingen bliken.