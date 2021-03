Tentoanstelling toant ûnderdûkbern mei libbensgrutte portretten

"It idee fan de tentoanstelling is om it kontrast fan doe en no sjen te litten. Doe waarden de bern út feilichheid fuortstoppe en krigen se in oare namme en identiteit. No libje we 75 jier plus ien yn frijheid en litte we dy bern sjen, sa dat se al fan fierôf te sjen binne", fertelt Gerard van der Veer, projektlieder fan 'De terugkeer van de Joodse kinderen'.

By dat projekt hearre noch tal fan oare saken lykas dokumintêres fan Fryslân DOK en in podcastrige. "En op 25 april ha we in live útstjoering mei minsken dy't as bern nei Fryslân smokkele binne. It idee wie om se nei Fryslân te heljen foar in reüny, mar fanwegen corona kin dat net en dogge we it no op in firtuele manier. Ut petearen docht bliken dat se faak noch kontakt mei de ûnderdykfamylje hawwe en mei waarme gefoelens oer Fryslân prate."

De foto's binne twa moannen te sjen yn it Fryske lânskip. Neist Snits binne de foto's ek te sjen op De Jouwer, Ljouwert, Boalsert, Raerd, Burchwert, Easterwierrum, Drachtsterkompenije, Holwert, Blije en Ferwert.