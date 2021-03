LDODK ferliest beslissend duel mei 22-17: genadeklap fan Fortuna

Ommekear troch ynternasjonal

Daan Preuninger, spiler fan it Nederlânsk team, kaam hielendal los yn de twadde helte. Foar it skoft skeat hy noch 0 út 17 kânsen, nei de pauze makke hy it ferskil mei leafst 8 treffers. By LDODK streamden de krêften langsem fuort, en de ploech fan Henk Jan Mulder moast yn de efterfolging. Oant 15-15 koenen de Gordyksters bybliuwe.

Femke Faber brocht 3 minuten foar tiid noch ien kear de spanning werom (19-17) mar 'man-of-the-match' Preuninger makke mei twa treffers in ein oan it mearke foar de Friezen. "Teloarsteld en grutsk", dat wiene de wurden fan Henk Jan Mulder, dy't syn lêste sealwedstriid coachte foar LDODK. Hy haldt nei dit seizoen op.

Kompliminten foar de Friezen

Fortuna liet witte ûnder de yndruk te wêzen fan it spul fan it jonge team út Fryslân. Se moasten djip gean om de winst oer de streek te lûken. Neffens trainer/coach Ard Korporaal kin LDODK takom seizoen oanheakje by de top fan de Kuorbal League. Dat moat dan barre ûnder lieding fan Diko Dik, dy't Mulder opfolget.