NK Tegelwip-derby tusken Ljouwert-Grins: nei earste dei stiet Ljouwert foar

Alle ynwenners fan in gemeente kinne harren oantal wipte tegels en in bewiisfoto opstjoere fia de webside fan it NK Tegelwippen. Ek bedriuwen en ferieningen kinne meidwaan. Troch te fergrienen wurde stêden klimaatbestindiger makke.

Ljouwert fersus Grins

Foar de striid wurdt de TPI-telling (tegels per inwoner) brûkt: it tal tegels de ynwenner. Dat docht de organisaasje om it sa earlik mooglik te spyljen. Foar Grins stiet de TPI tiisdeitejûn op 0.597, foar Ljouwert op 0.621. Dat makket dat Ljouwert op it fjirde plak stiet en Grins op it fyfde. Yn Grins binne der mear tegels wipt as yn Ljouwert: 139 tjin 77. Mar omrekkene nei it tal ynwenners docht Ljouwert it noch better.