Kraan oer Tersoalster feart: woansdei wurdt opnij besocht it te bergjen

Sûnt moandei leit der in teleskoopkraan oer in feart njonken de Grienedyk by Tersoal. It giet om in kraan fan Kielstra Kraanverhuur, dy't efter in buorkerij dwaande wie mei wurksumheden doe't de stimpels ûnder de kraan yn de grûn weisakken. De earm fan de kraan leit folslein oer it wetter. Trije kranen hawwe tiisdei besocht de oare kraan fan it plak te krijen, mar dat is noch net slagge.