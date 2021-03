Sinneskyn en smoardrok yn Ljouwerter Prinsetún: "Ik wie der oan ta, just nei dy corona-ellinde"

In soad minsken lykje mei it moaie maitiidswaar de coronaregels efkes te ferjitten. Der waard lykwols ek net yngrepen.

In pear jonge froulju leine mei in flesse rosee yn de sinneskyn. "Heerlijk toch, hier hebben we lang op gewacht. Lekker. Ik vind het met dit weer extra lekker, nu hoef je niet de hele tijd opgesloten te zitten in je kamer. Dit is zo wel een mooie uitkomst," seit ien fan harren.

Oan ta

"It is lekker genietsje mei de sinne der by. Ik fyn it de moaiste tiid fan it jier. Hjir binne wy allegear wol efkes oan ta tocht ik," seit in man. In oar is drok oan it wrotten mei syn boat. "Ik sil in rûntsje Prinsetún farre. Noch efkes twa dagen genietsje, it kin no noch. De Bonkefeart efkes oer, lekker út de wyn: noflik."

In soad minsken sjogge út nei woansdei, as it begjin fan de jûnsklok in oere ferskoot nei 22.00 oere. Sa ek ien fan de froulju yn Ljouwert: "Het is wel vervelend dat je rekening moet houden met de avondklok, maar so far so good. Niets te klagen verder, ik ben nog gezond."