Ljouwert ferdielt 2 miljoen coronastipe oer kultuersektor

Sa giet der 2,5 ton nei makkers om der foar te soargjen dat der wer mear dynamyk yn de stêd komt, sa lit wethâlder Hein Kuiken witte. "De grotere instellingen hebben 2020 nog best goed kunnen afwikkelen. Dit pakket voorziet ook kleine gezelschappen en ZZP'ers", aldus Kuiken. Fierder giet der noch 1,5 ton nei de amateurkeunst lykas korpsen en ferieningen. In grut part fan it jild is foar it opfangen fan skea by ynstellingen.

Coronastipe Ryk

De gemeente Ljouwert hat yn totaal 13,3 miljoen euro coronastipe krigen fan it Ryk foar allegearre sektoaren, wêrûnder kultuer dus. Oare stipe is bedoeld om minsken rapper oan it wurk te helpen, in needfûns foar maatskiplike organisaasjes en it MKB. It gemeentebestjoer hat no in útwurke plan makke hoe it jild krekt te ferdielen. De gemeenteried moat der ynkoarten in klap op jaan.