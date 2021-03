Provinsje yn heger berop oer feestâl Ie: "Wy wolle dúdlikens"

"It is in saak dy't it hiele lân rekket, dus wy moatte der wol goed út komme. Wy dogge it yn 'e mande mei de ministearjes fan lânbou, natuer en fiedselkwaliteit en ynfrastruktuer en wettersteat en mei it IPO, dus de provinsjes. Sa hoopje wy dochs in goed ferwar te krijen op de punten dy't de rjochter ôfwiisd hat. It is fan nasjonaal belang om hjir dúdlikheid oer te krijen," seit deputearre Klaas Fokkinga.

Dúdlikens

De útspraak fan de rjochter kin gefolgen hawwe foar oare gefallen, jout hy oan. "Dêrom wolle wy no witte hoe't wy yn oare gefallen fierder moatte. In soad minsken sitte no wol yn noed: sy binne mei ynnovative saken dwaande, mar kin it wol? Dat moat helder wurde."

Omdat de saak no op 'e nij wer ûnder de rjochter is woe Fokkinga ynhâldlik noch net fierder op de saak yngean. "Wy freegje it earst pro-forma oan, dus wy moatte tiid hawwe om it goed ta te rieden. Dêrnei wurdt bepaald wannear't de saak hâlden wurde kin."