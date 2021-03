Kompromis feangreidegebiet: dit ha boeren, ynstânsjes en oerheden ôfpraat

Der sil fierder net allinnich sjoen wurde nei it wieter meitsjen fan gebieten: ek oare wizen om de boaiem fearkrêftich te meitsjen tsjin it ferdwinen fan it fean wurde no meinaam. Natuerorganisaasjes binne der net bliid mei dat it gebiet dêr't no wat bart lytser wurden is.

Natuerferbettering

De boaiemdelgong soarget al langer foar ferdrûging fan harren gebieten. Der is no wol mear romte yn de plannen om de feangreide-oanpak te kombinearjen mei natuerferbettering, likegoed yn natuergebieten as op boerelân, mei bygelyks greidefûgelbehear.