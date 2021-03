Nije OG3NE-singel 'Dat ben jij' opnaam yn De Harmonie yn Ljouwert

De grutte sealen fan De Harmonie binne begjin maart yntimer makke, ûnder oare mei planten en oare oanklaaiing. "Er is hier een hele mooie tuinzaal gemaakt in de stadsschouwburg. We willen die zo mooi mogelijk in beeld brengen, dat doen we met onze nieuwe singel: Dat ben jij. De match tussen het lied en de omgeving is heel mooi, dus daarom zijn we hier aan het filmen," leit ien fan de sjongsters út.

Licht en tear ferske

"Het is een heel licht en teder liedje. Er zitten veel elementen van de natuur in, daarom past het ook zo mooi in deze setting hier," seit in oare sus. "Het is het tweede liedje dat we zelf schreven, daarom is het wel extra spannend. Het is een liedje waarmee we een groot vraagstuk van het leven bezingen op een mooie manier. We hebben in een huisje midden in de natuur meerdere liedjes geschreven, daar is dit er eentje van."

Wol in 'hele lange autoreis' nedich

Dêr wie út Noard-Brabân wei wol in 'hele lange autoreis' foar nedich, mar: "We hebben het er zeker voor over." Foar de froulju wie it ek noch in ferrassing hoe't de sealen der krekt út sjen soene. "Maar er is ons veel moois over verteld. Dat is helemaal waar," seit ien fan de sussen. "We komen hier altijd met onze theatertours, dus de zalen zijn ons normaliter bekend. Voor nu is het heel bijzonder om dit te doen, ook om de prachtige zaal te laten zien aan iedereen op een bijzondere manier."