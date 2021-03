Operaasje Fryske flagge: Sonja krijt yn Nepal wolris besite fan in oaljefant yn 'e tún

Sonja is sa'n tsien jier lyn op reis gien en bedarre yn Bardiya. Mei in gids hat se it gebiet kennen leard. Dy gids soe mei har op syk nei de wylde bisten yn in park. "Ik ging met hem de jungle in. Maar die wilde dieren komen niet altijd opdagen. Toen gebeurde er wat anders en raakten de vlinders in mijn buik. En ook in die van hem. Zo is de liefde ontstaan in de jungle." Sonja is doe hingjen bleaun yn Nepal en de gids is har man wurden.

Sûnt 2014 ha Sonja en har man in gasthûs. Dêr ûntfange se fakânsjegongers en fersoargje se aktiviteiten de bergen yn, mar ek yn it nasjonale park fan Badriya en yn de safary. Altyd mei begelieding, want de wylde bisten binne net samar te betrouwen. Yn it gasthûs ha se fiif keamers, foar yn totaal tolve minsken. Sonja docht de marketing, sosjale media, boekingen en finânsjes. Har man is mear fan de bûtentochten.