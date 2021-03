PvdA Súdwest-Fryslân freget omtinken foar takomst Snitserdyk

De N354 giet troch it doarp Dearsum en de buorskip Tsienserbuorren (súdlik fan Reduzum) en neffens de PvdA smyt de dyk aardich wat drokte op. Yn trochsneed ride der no deis al sa'n 11.000 auto's oerhinne.

Tusken oerlêst en trochstream

Foar de ferkearsfeiligens wurde der rotonden en ovatonden oanlein, bygelyks de krúspunten by Easterwierrum en de ôfslach nei Raerd. Mar oan de oare kant freget de partij him ôf oft de trochstream wol goed bliuwt as der tusken Snits en Tsienserbuorren seis ovatonden oanlein wurde.

De fraksje hopet fierder ek dat der mei it ûndersyk rekken hâlden wurdt mei in fytsferbining, oare diken yn it gebiet en it belûken fan doarpsbelangen, ûndernimmers en sikehuzen.