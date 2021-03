Doarpefûns yn Weststellingwerf bliuwt ek takom jier

It Doarpefûns yn Weststellingwerf bliuwt yn elts gefal oant en mei 2022 bestean, dat hat it kolleezje fan de gemeente besletten. Mei it fûns wurde inisjativen fan ynwenners stipe foar de leefberens en libbenens yn de doarpen en wiken. Yn de ôfrûne twa jier is der al goed 620.000 euro ynvestearre yn goed 40 projekten.